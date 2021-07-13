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ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق إلى 84 قتيلا

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ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق إلى 84 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق إلى 84 قتيلا

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أعلنت مديرية صحة «ذي قار» العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 84 قتيلا.

وأقال رئيس العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا.

كما تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن انفجار خزان أكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حريقا اندلع مساء الاثنين في مركز عزل مصابي في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب أن «فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي».

وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.

المصرى اليوم

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