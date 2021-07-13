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خبير مصرفي يُشيد بـ«مبادرة التمويل العقاري»: توفّر مساكن كريمة تلائم دخول الشباب

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خبير مصرفي يُشيد بـ«مبادرة التمويل العقاري»: توفّر مساكن كريمة تلائم دخول الشباب خبير مصرفي يُشيد بـ«مبادرة التمويل العقاري»: توفّر مساكن كريمة تلائم دخول الشباب

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قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تاريخ الفكر الإقتصادى في شقه العقارى، سيذكر إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تميزت بميزة نسبية وحصرية عن كل ما سبقها من مبادرات عقارية، لكونها سوف تحدث حتماً تأثيرا نوعيا، في ثقافة وفنون وآليات التسويق والتمويل العقارى.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قوة مبادرة التمويل العقارى الجديدة، المستهدفة محدودى ومتوسطى الدخل ( ٣٪؜ على٣٠ عام )، تكمن في حجم مبلغها المخصص لها (مائة مليار جنيه)، وفى انخفاض سعر العائد المطبق عليها، وفى فاعلية تأثيرها لمختلف أنشطة القطاع العقارى الضخم، وفى تأثيرها الايجابى في تحسين الاوضاع الاجتماعيه للفئات المستهدفة.

وأوضح أن المبادرة – بجانب مميزاتها السابق عرضها- وبسبقها استحداث التمويل على آجل تصل إلى ثلاثون عاماً، تكون لها الفضل والأولوية في زرع استراتيجيات جديدة سوف تجذب اهتمام المطورين العقاريين من جهة، ومقدمى التمويل العقارى من جهة أخرى، ومعهم شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى وشركات التامين والتأجير التمويلى.

اعتبر الخبير المصرفي، أن المبادرة الرئاسية الجديدة، التي اعلن عنها البنك المركزى في شهر مارس الماضى وأعلن عن بداية تفعليها اليوم الثلاثاءالقادمة، (أم المبادرات أو مبادرة المبادرات)، وستعمل على تحريك المياة الراكدة في القطاع العقاري، موضحا أن القطاع الخاص سيتحرك بالبناء والبيع على آجال لم تكن موجودة من قبل، وآجال سوف تطول إلى فترات أبعد من توقعاتنا، على أن يستفيد المواطنين بمساكن كريمة على أقساط مناسبة لدخولهم، وعلى آجال طويلة تناسب الشباب، ويتوازن الطلب مع العرض، وتُخلق فرص العمل وتمول البنوك، وينشط مقدمى الخدمات العقارية المتكاملة، وتنشط البورصة المصرية، ويكون الاستثمار العقاري المصرى لاغراض السكن أو الاستثمار، اكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب.

المصرى اليوم

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