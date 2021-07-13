أكثر من 2000 فرصة .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- تواس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعيين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي

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2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

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3- محاسب تكاليف (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

تسعير المنتجات التامة وذلك بناءاً على تقارير التكلفة وتقارير أسعار السوق.

• إتمام عمليات ومراحل التصنيع بداية من تحويل الخامات والأجور والتكاليف الأخرى وحتى الحصول على المنتجات التامة الصنع وتحويلها إلى المخزن الرئيسي.

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط أو عالي خريجين (وظيفة المحاسب كلية تجارة قسم محاسبة)

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبعات والمشتريات والمحاسبين في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

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الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المحاسب من 4000 إلى 6000

- تامينات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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2- شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات والمدخلات المستخدمة خلال الوردية. القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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3- شركة دومتى في القطاع التصنيع الغذائى

تطلب للتعين فورا بمصانعها بالسادس من اكتوبر

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عامل انتاج- ( خبرة وبدون خبرة ) ذكور فقط

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مكان العمل: 6 اكتوبر

توفر الشركة خطوط انتقال من محافظات ومناطق: ( الفيوم – الجيزة وضواحيها – بنى سويف – العياط )

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- السن يفضل من 18 إلى 30 عام

-المؤهل بداية من يقراء ويكتب حتي متوسط

- موقف للتجنيد

– 8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد 2250 صافى+ ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

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توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية مع بداية العمل

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى وسوف يتم الاتصال بك لتحديد مكان وميعاد المقابلة بالشركة

التسجيل: اضغط هنا

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4- شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل أو بدون

السن:- 18 إلى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات إلى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر أو 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول أو الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي- وجبات – ملابس – سكن جيد

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:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى: اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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5- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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6- شركة كرتونة لتكنولوجيا المعلومات تطلب للتعين:

- مندوب تسويق خارجي

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مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

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الشروط:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة

-- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد اقصى للسن 35 سنة

-- يفضل من لدية دراجة نارية

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

-- عمولة مجزية بدون حد اقصي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7- شغل_طلبة_وخريجين

يوروفارما إنترناشيونال للأجهزة الطبية تطلب للتعين:

- مندوب تشغيل

يعمل المندوب على جهاز بروكير للقياسات الطبية

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مكان العمل: محطات المترو بالقاهرة الكبرى

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2500 + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9- إتش إم إتش للتجارة الحديثة والأعمال (مارت فيل-ميجا ماركت) تطلب للتعين:

1- محضرو طلبات/متلقين طلبات

2- منسقو ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور وإناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد أقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات 2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تأمين اجتماعى/ زيادات سنوية.

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يرجى ملء الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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10- تعلن شركة كبرى مشهورة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن 9 وظائف متنوعة بأكثر من 200 فرصة

عمل

-

1.فنى صيانة أجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

---

2.فنى صيانة تكييف (رئيس طقم)

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

-

3.أمين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى وإعدادى ومحو أمية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

---

شروط مشتركة

• يشترط خبرة في الوظائف الفنية

• يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

• يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

• السن من 18 إلى 35 عاما – ذكور فقط

• اللياقة الصحية والبدنية

---

مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تأمينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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12- شغل_بالقاهرة

تعلن شركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

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1- عامل إنتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاتة والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والإناث

2- مشرف إنتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الإنتاج والتعبئة

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مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

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الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عال لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الإنتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط إمبابة – خط الجيزة)

- تأمينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

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للانضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملء الاستمارة التالية اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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13- فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال إنتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة أو مؤهل في الوظائف السابقة

ذكور وإناث

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مزايا الشركة:

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من وإلى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز إنتاج – حوافز انتظام

3. تأمين صحى – تأمين اجتماعى – تأمين على الحياة

4. يوجد سكن للمغتربين

5. دار حضانة للأمهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا في الأعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى: اضغط هنا

----------------------

لأى استفسار

01066680565

01066680563

01001600219

01063175500

=============



14- شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل إنتاج

استلام الخامات والمدخلات المستخدمة خلال الوردية. القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شابا.

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مكان العمل: القطعة 152- منطقة بـ3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة- محو أمية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تأمين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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15- فاين الصحية القابضة تطلب للتعين:

1- فني صيانة كهربائية

(6 أكتوبر- المنطقة الصناعية الرابعة)

خبرة من 5 سنين في نفس المجال- دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control

2- سائقو رخصة مهنية

(مسترد قليوبية)

مؤهل متوسط أو عالي – رخصة درجة ثانية وأولى

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المميزات والحقوق المشتركة

المرتب للفني يبدأ من 8000 إلى 9000 حسب الخبرة

والسائق 3000 إلى 5000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة، تأمين صحي للأسرة، تأمين اجتماعي،

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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16- وظائف _خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

-------

الحقوق والمميزات:

- المرتب الأساسي 3000 ج + 90 قرشا على كل كيلو متر

- يوم إجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

-----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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17- مجموعات صيدليات الأجزاخانة تعلن عن اليوم التوظيفي:

ورغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الأتية:-

1- مديرين الفرع (بكالوريوس صيدلة)

2- صيادلة خبره على الأقل سنه (بكالوريوس صيدلة)

3- مساعدين صيادلة خبره على الأقل ٣ سنوات في المجال

4- (امتلاك دراجة نارية- مؤهل متوسط على الاقل)مندوبين توصيل

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الشروط:

- ورديات متغيرة (مسائى – ليلي).

- تحديد موقف الجيش.

- تحديد موقف التكليف.

---------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *تدريب للعاملين*

---------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

==========

19- شركة مترو ماركت (هايبرماركت) تطلب للتعين الوظائف الاتية::

١- كاشير

٢- مدخل بيانات

٣- متلقي طلبات

٤- بائع بقالة جافة

٥- جزار لحوم طازجة

٦- سماك

٧- بقال

٨- موظف خضار وفاكهة

٩- سائق دليفري

١٠- شيف مطبخ

١١- موظف امن

١٢- شيف مخبوزات

١٣- شيف سوشي

١٤- عامل نظافة

-----------

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة والقليوبية

--------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *ارباح شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

--------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا واختيار الوظيفة المناسبة وسيتم التواصل معك:

===========

20- فندق سانت ريجيس الماسة يطلب للتعيين:

1- فني رخام وسيراميك

تركيب وتصليح الرخام والسيراميك والبورسلين

2- فني سباك

مسؤول عن أعمال السباكة وتركيب جميع المواد الصحية واعمال الصيانة

3- عمال نظافة

مسؤول عن أعمال النظافة الخاصة بالفندق وغرف النزلاء

4-فني سلامة وصحة مهنية

يقوم بالاشراف الفنى على شؤون السلامة والصحة المهنية بالمنشأه

5-فني حمامات سباحة

إصلاح وصيانة حمامات السباحة وأنظمة المياه والفلاتر والمضخات

6-فني غلايات

متابعة وتشغيل الغلايات وملحقاتها وعمل القياسات اللازمة أثناء التشغيل

7-فني تكييفات

تركيب وصيانة معدات وأدوات أنظمة التكييف والتبريد والتدفئة

8-فني كهرباء

تنفيذ خطط توصيل الأسلاك الكهربائية وتجهيز وتثبيت الأجهزة الكهربائية والمعدات

9-مكوجي / عامل مغسلة

مسؤول عن كوي وتنظيف الملاب

---------

‎مكان العمل: بالعاصمه الادارية الجديدة

----------

‎مؤهل متوسط وعالي – إجادة اللغة الانجليزية – مظهر لائق

‎المزايا :

‎- المرتب حسب الخبرة

‎- ٨ ساعات عمل

‎- وسائل مواصلات

‎- وجبات

‎- تأمين صحي- تأمين إجتماعي

للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

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21- بي تك للتجاره والتوزيع تطلب للتعيين:

- مسؤول مبيعات (البيع داخل الفرع)

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مكان العمل: التجمع واكتوبر

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- خبره سنه ع الاقل في مجال المبيعات

- ذكور واناث

- جيد جدا بالانجليزية على الاقل

- حد اقصى للسن 28

------

الحقوق والمميزات:

- المرتب 3000 ج + العمولة

- تامينات اجتماعيه وصحيه وع الحياه

- 8 ساعات عمل

------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

==========

22- شركة كاسا دي جيلاتو للكافيهات تعمل في تصنيع وبيع. الايس. كريم الإيطالي. عالي. الجودة تطلب للتعين:

شغل_طلبة_خريجين

1- باريستا

2- شيف / متخصص في. تصنيع الايس كريم وتورت الايسكريم

---------

مكان العمل: التجمع الخامس- ارابيلا بلازا مول

-------

الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي أو طالب

- خبرة في المطاعم أو الكافيهات

- حد اقصى للسن 32

------

الحقوق والمميزات:

- المرتب مجزي + الكوميشين

- 9 ساعات عمل

------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

==========

22- مطاعم كشرى سيد حنفى تطلب الوظـائــــــــــــف التالية: :-

1- متلقي طلبات (كول سنتر)

٢- كاشــــــير

3- عضو فريق ( مقدم طلبات _ ويتر )

----

مكان العمل: فروع وسط البلد- حدائق القبه- القاهره الجديده

----

الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٨ إلى ٣٥ سنه

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط لعضو الفريق ( طلبه وخريجين )

----

الحقوق والمميزات :-

- المرتب:

متلقى طلبات 2650 + 500 اداء

الكاشير 2600

عضو فريق 2450

２- حوافز شهرية

３- ساعات العمل 9 ساعات

４- تأمين صحي

５- تأمين إجتماعي

６- بدل انتقال لفرع مصر الجديدة

７- توفير وجبه يوميا

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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23- شغل_أونلاين_طلبة_خريجين

فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر ومن الجنسين للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

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شركة إنفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعين:

- أونلاين * online sales *

العمل من المنزل مقابل عمولة

--------

- العدد المطلوب 2000 شاب وفتاة

- عمولات مجزية

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- للتقديم سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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23- شركة بوجو بلس للخدمات على الانترنت (خصومات) تطلب للتعين:

- مبيعات خلال الهاتف (تلي سيلز)

-------

مكان العمل: الزمالك

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

--------

الحقوق والمميزات:

المرتب: 2500 + الكوميشين

- العمل من 9.30 ص إلى 6 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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