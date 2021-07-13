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أشغال شاقة في مران الاتحاد السكندري

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أشغال شاقة في مران الاتحاد السكندري أشغال شاقة في مران الاتحاد السكندري

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريبات بدنية، صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بفرع سموحة، وذلك في اطار استعداداته لخوض مباراة .

وخاض لاعبو زعيم الثغر، تدريبات بدنية شاقة، كما ادوا بعض التدريبات داخل صالة «الجيم» في نهاية المران، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وذلك بعد الراحة التي حصلوا لمدة 5 أيام.

ويستعد زعيم الثغر، لخوض مباراة الزمالك، المقرر إقامتها 6 أغسطس المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 32 غيرها.

المصرى اليوم

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