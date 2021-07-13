أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الهجرة تعقد ندوة نقاشية مع أطفال المصريين بالخارج للحديث عن مبادرة «اتكلم عربي»

Print
وزيرة الهجرة تعقد ندوة نقاشية مع أطفال المصريين بالخارج للحديث عن مبادرة «اتكلم عربي» وزيرة الهجرة تعقد ندوة نقاشية مع أطفال المصريين بالخارج للحديث عن مبادرة «اتكلم عربي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ندوة نقاشية مع الأطفال المشاركين في المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وهو المعسكر الذي يشارك به أكثر من 50 طفلاً من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والكويت وقطر، وتم تنظيمه هذه المرة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

وقد عُقدت الندوة بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بحضور الأستاذة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولين آخرين من المحافظة، والأديبة سماح أبوبكر عزت المتخصصة في أدب الطفل وضيفة شرف المعسكر، وماجد فوزي مدير مؤسسة «ويل سبرنج» المنظمة للمعسكر، ومطيع إسماعيل رجل الأعمال والخبير السياحي.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور أبناء المقيمين بالخارج من الأطفال والشباب في نقل صورة إيجابية وصادقة عن وطنهم وقدرتهم على تقديم الدعم اللازم للوطن في شتى المجالات، كما استعرضت مع الأطفال عن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وأهدافها ومزايا التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية كعنصر أساسي في هويتهم الوطنية.

وفي نفس السياق، أخذت تتحدث وزيرة الهجرة مع الأطفال عن بعض القضايا الوطنية والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية التي لابد أن يتعرفوا عليها ليدركوا عظمة وطنهم، مثل ثورة 30 يونيو التي مهدت الطريق إلى جمهورية الجديدة، وما وصلت إليه مكانة المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك قصة النجاح العظيمة لقناة السويس في تعويم السفينة البنمية «إيفرجيفن»، حيث رحبت الوزيرة بالأديبة والكاتبة سماح أبوبكر عزت صاحبة كتاب «قنال لا تعرف المحال» الذي يحكي قصة النجاح هذه بأسلوب شيق ومبسط للأطفال، معلنة أن الكاتبة ستقوم بعمل حلقة نقاش مع الأطفال خلال المعسكر لتحكي لهم بأسلوب مبتكر هذه القصة.

من جانبها، رحبت بحضور الأستاذة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، بوزيرة الهجرة وبكل المشاركين في المعسكر، وأشادت بجهود الوزيرة في مبادرة «اتكلم عربي» وبفكرة المبادرة وأهدافها، كما أعربت عن تطلعها إلى أن تتحقق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أكثر من 50 طفلا من دول مختلفة، موجهة الدعوة إلى الأطفال في المعسكر بزيارة مدن عديدة في محافظة جنوب سيناء للاطلاع على طبيعة بلدهم الخلابة وجمالها وأمنها وأمانها بما يسهم في تعزيز روح الانتماء في نفوسهم ويشجعهم على زيارة مصر مرارًا وتكرارًا.

فيما رحب ماجد فوزي، مدير مؤسسة «ويل سبرنج» المنظمة للمعسكر، بالحضور جميعًا، وأكد أن الهدف من إقامة مثل هذه المعسكرات لهؤلاء الأبناء في مصر، هو تعريفهم بوطنهم واكتشاف كل ما هو جميل وإيجابي فيه وربطهم به لتعزيز شعور الانتماء لديهم وتمكينهم من الدفاع عنه والمساهمة في دعمه والإعلاء من شأنه، مثمنا المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والجهد الذي تبذله وزارة الهجرة للترويج لها على نطاق واسع، والمعسكر القائم الآن هو خير دليل على ذلك.

ويستمر المعسكر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويأتي هذه المرة استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية ومحاربة طمسها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020