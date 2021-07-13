استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات لضبط أسواق اللحوم وتحرير 8 محاضر في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية ، تواصل حملاتها على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري .

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، نظمت 4 حملات بمراكز (سمالوط ومغاغة وديرمواس) بقيادة رؤساء وأطباء قسم التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين ( 6 محاضر لحوم بلدية بوزن 17.500 كيلو جرام ، وتحرير محضرين لحوم مجمدة ومفرومة ودواجن ومصنعات غير صالحة بإجمالي 39.950 كيلو جرام ، مشيرا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.