إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا للمفتي: «قتلوا مزارعًا ثأرًا لشقيقهم»

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أحالت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، 3 متهمين، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لتورطهم في قتل مزارع بمركز مغاغة، ثأرا لشقيقهم العام الماضي، وحددت هيئة المحكمة اليوم الثالث، من شهر سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

كما قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، استمرار حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة القضية.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال كلا من خالد، ج، ع، 21 سنة، حارس بمنطقة آثار مغاغة، وشقيقة عمر «20 سنة» عامل عادي، وأحمد، م، ا، 30 سنة، عامل عادي، مقيمين جميعا بقرية الشيخ عتمان بمركز مغاغة، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 17 نوفمبر الماضي، بقتل عيد، ع، م، 55 سنه، مقيم بذات العنوان، بأعيرة نارية، ثأرا لشقيق الأول والثاني، واتهم بقتله نجل المجني عليه.