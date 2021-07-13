أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا للمفتي: «قتلوا مزارعًا ثأرًا لشقيقهم»

Print
إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا للمفتي: «قتلوا مزارعًا ثأرًا لشقيقهم» إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا للمفتي: «قتلوا مزارعًا ثأرًا لشقيقهم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، 3 متهمين، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لتورطهم في قتل مزارع بمركز مغاغة، ثأرا لشقيقهم العام الماضي، وحددت هيئة المحكمة اليوم الثالث، من شهر سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

كما قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، استمرار حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة القضية.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال كلا من خالد، ج، ع، 21 سنة، حارس بمنطقة آثار مغاغة، وشقيقة عمر «20 سنة» عامل عادي، وأحمد، م، ا، 30 سنة، عامل عادي، مقيمين جميعا بقرية الشيخ عتمان بمركز مغاغة، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 17 نوفمبر الماضي، بقتل عيد، ع، م، 55 سنه، مقيم بذات العنوان، بأعيرة نارية، ثأرا لشقيق الأول والثاني، واتهم بقتله نجل المجني عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956