هاني شاكر يتجاوز أزمته الصحية ويحيي حفل الأوبرا 1 أغسطس المقبل

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تجاوز المطرب الكبير هاني شاكر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، وتسببت في تأجيل حفله الذي كان مقررا له الخميس 8 يوليو على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تحديد موعد جديد للحفل على أن يقام على نفس المسرح بتاريخ 1 أغسطس المقبل، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية.

كانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر قررت تأجيل حفل الفنان هاني شاكر والذي كان مقررا إقامته، الخميس ٨ يوليو، على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا وذلك بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان.