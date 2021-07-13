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المباريات الودية سلاح أحمد سامي لعلاج أخطاء لاعبي سموحة

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المباريات الودية سلاح أحمد سامي لعلاج أخطاء لاعبي سموحة المباريات الودية سلاح أحمد سامي لعلاج أخطاء لاعبي سموحة

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة إنبى القادمة ببطولة الدورى العام، بعد تأجيل مواجهة بيراميدز في الكأس لأجل غير محدد، حيث يطمح «الموج الأرزق» إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد ومواصلة سلسلة العروض الطيبة التي يقدمها منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ويواصل المدير الفني لسموحة عقد جلسات خاصة مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراتى الإسماعيلى والأهلى وتسببت في خسارة 6 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة إنبى خصوصا في ظل الصراع على المربع الذهبى هذا الموسم، ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم على تخطى هذه المرحلة الصعبة من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد.

وحس سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعى التي يطبقها الفريق منذ الموسم الماضى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز في التدريبات خاصة أن الباب مفتوح أمام إجراء تغيرات في التشكلية الأساسية التي سيخوض بها مباراة إنبى القادمة في ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.

ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم على تخطى هذه المرحلة الصعبة من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد.
واستقر سامى على خوض عدة مباريات ودية مع بعض أندية الدرجة الثانية خلال فترة التوقف من أجل المحافظة على انسجام الفريق ورفع معدل اللياقة البدنية قبل استئناف الدورى من جديد.

المصرى اليوم

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