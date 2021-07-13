مصطفى عسل ينسحب من بطولة العالم للاسكواش بسبب تأخر تصاريح السفر

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أعلن مصطفى عسل، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي للاسكواش، انسحابه من بطولة العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 14 وحتى 22 من شهر يوليو الحالي.

وقال عسل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «للأسف الشديد لن أتمكن من اللحاق ببطولة العالم للاسكواش 2021، المقامة في شيكاغو- أمريكا، حيث إنني حصلت للتو على التأشيرة، وللأسف لا توجد أي طائرة مناسبة تأخذني إلى شيكاغو قبل موعد المباراة، مما أدى إلى انسحابي من البطولة التي كنت مرشحًا قويًا للحصول على لقبها، والتي أركز عليها منذ أن حصلت على لقب بطولة العظماء الثمانية منذ أقل من أسبوعين».

وتابع: «في النهاية أود أن أشكر كل من لم يدخر جهدًا لمساعدتي، وعلى رأسهم مديري جهنزب مسعود، أفضل مدير في العالم، الذي لولاه لما كنت حصلت على التأشيرة من الأساس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وكابتن أمير وجيه، ومجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم الأسطورة كابتن محمود الخطيب، وإدارة الـ PSA التي حاولت مساعدتي بقدر الإمكان».

واختتم: «على كل حال، أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين، وربما سأسافر إلى أمريكا لحضور البطولة كمشجع، أراكم هناك».

وكان عسل قد نشر فيديو منذ عدة أيام يوضح فيه أزمته في استخراج تصاريح سفره إلى شيكاغو.

والجدير بالذكر أن مصطفى عسل قد توج بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش التي أقيمت شهر يونيو الماضي، على حساب محمد الشوربجي، نجم المنتخب الوطني والمصنف الثاني عالميًا، بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت 77 دقيقة، وبالتالي تحسن تصنيف عسل من المركز الثاني عشر إلى المركز التاسع عالميًا.