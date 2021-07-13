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تعليم كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

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تعليم كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة تعليم كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

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قالت غرفة عمليات التربية والتعليم بكفرالشيخ إنها لم ترصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وعلى جانب آخر، عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الفرنسية، متمنيين أن تكون الامتحانات المقبلة على نفس المستوى.

وقالت مديرية التعليم بكفر الشيخ إنه أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية «اللغة الفرنسية»، 6 آلاف و230 طالب وطالبة ، وتغيب عن أداء الامتحان 13طالب وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.8٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الثاني للشعبة العلمية، والثالث من أيام امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف ان غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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