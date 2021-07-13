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تباين ردود فعل طلاب الأدبي حول امتحان الألماني والفرنساوي بلجان الأقصر (صور)

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تباينت ردود افعال طلاب الأدبي لامتحانات الثانوية العامة حول امتحان اللغة الاجنبية الثانية، حيث اشتكى طلاب الالمانى من صعوبة الامتحان فيما انقسم الطلاب حول صعوبة مادة الفرنساوي، مؤكدين ان الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب ان الامتحان بعيد عن المنهج، والقصة طويلة وأسئلتها غير مفهومة وبعيدة عن كل النماذج والاختبارات التي تدربنا عليها.

طلاب الثانوية العامة فى الأقصر

وقال الطالب احمد نور، ان امتحان الفرنساوي اليوم شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول المطلوبة بجانب ان القطعة غاية في الصعوبة، موضحاً ان اغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الاجابات التي دوناها.

طلاب الثانوية العامة فى الأقصر

بينما أكدت الطالبة ندى على، ان امتحان الالمانى في قمة الصعوبة والقصة جاءت صعبة للغاية واختياراتها محيرة وغير مفهومة كما ان الامتحان تضمن عدد كبير من التقاط البعيدة عن المنهج الدراسي والنماذج والاختبارات التي تدربنا عليها، مؤكدة ان الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات.

طلاب الثانوية العامة فى الأقصر

كما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالاقصر، تواجد عدد كبير لاولياء الامور الذين اصطحبوا ابنائهم للجان والتواجد معهم حتى انتهاء دخولهم اللجان، والبالغ عددها 30 لجنة موزعة على مدن المحافظة، والانتظار امام اللجان انتظارا لخروج ابنائهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة والتواجد في الشوارع الفرعية المحيطة باللجان، والذين عبروا عن حزنهم من شكاوى ابنائهم من طول الأسبلة وعدم القدرة على حل الامتحان لصعوبته وطول أسئلته.

بينما اعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.

المصرى اليوم

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