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أمهات : ألماني الشعبة الأدبية صعب والفرنساوي سهل

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أمهات مصر : ألماني الشعبة الأدبية صعب والفرنساوي سهل أمهات : ألماني الشعبة الأدبية صعب والفرنساوي سهل

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قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط .

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن إتحاد أمهات مصر رصد آراء أولياء امور طلاب الثانوية العامة، حيث أكدوا سهولة اللغة الإيطالية واللغة الإسبانية حيث قام بعض الطلاب بحله في وقت قصير، وكذلك جاء إمتحان اللغة الفرنسية في مستوي الطالب المتوسط.

وأشارت عبير إلى أن أولياء أمور الطلاب اشتكوا من صعوبة إمتحان اللغة الألمانية، مؤكدين أن القطعة الثانية بالألماني ثقيلة والمواقف وتضمن بعض الكلمات لأول مرة تمر على الطلاب، بحسب تعبيرهم.

وناشدت عبير، أولياء الأمور بالبعد عن التوتر والقلق حتي لا ينعكس على أبنائهم الذين يحتاجون المناخ المناسب للتركيز في الإمتحانات.

المصرى اليوم

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