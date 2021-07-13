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الألماني يبكي طلاب الأدبي بـ«القليوبية» لليوم الثاني.. والفرنساوى «سهل وفيه تكات»

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الألماني يبكي طلاب الأدبي بـ«القليوبية» لليوم الثاني.. والفرنساوى «سهل وفيه تكات» الألماني يبكي طلاب الأدبي بـ«القليوبية» لليوم الثاني.. والفرنساوى «سهل وفيه تكات»

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أعرب طلاب الثانوية العامه الشعبة الادبية في القليوبية الذين أدوا إمتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم عن سعادتهم بمستوي إمتحان اللغة الفرنسية الذي جاء سهلا ومباشرا ودون أي تعقيدات مؤكدين ان الأمتحان اسهل من إمتحان الشعبة العلمية رغم ان فية بعض التكات البسيطة.

فيما عبر طلاب الشعبة الذين أدوا إمتحان اللغة الألمانية عن إستيائهم من مستوي الإمتحان حيث اكدوا انه صعب وطويل ولم يحلوا مثله من قبل رغم انهم قاموا بحل الكثير من نماذج الإمتحانات في الفترة الأخيرة ولكن الإمتحان جاء مفاجئا له ومستوي الصعوبة كبيرة وانه اكثر صعوبة من امتحان امس الذي جاء لطلاب العلمى.

وقال طلاب اللغة الألمانية ان القطعة جاءت طويلة وسؤال المواقف كان به عدة مشكلات وصعب ولكن اسئلة القواعد كانت في متناول البعض حيث تمكن الطلاب من حلها

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب.

المصرى اليوم

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