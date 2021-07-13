محافظة كفرالشيخ استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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تشهد محافظة كفر الشيخ، استعداداً مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بغرفة عمليات رئيسية تتبعها عدد من غرف العمليات الفرعية، إضافة لتطهير وتعقيم المجازر لبدء استقبال الأهالي لذبح أضاحيهم مجاناً، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وجهود مديرية الطب البيطري لاتخاذ كل الإجراءات ادارة «المجازر والتفتيش على اللحوم» اللازمة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة، بإشراف الدكتور أيمن عبدالرحيم عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور علاء البنا، مدير عام الإدارة العامة المجازر والصحة العامة، والدكتور اسامه عوض، مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

قال اللواء جمال نورالدين، إنه وجه بجاهزية المجازر لاستقبال الأهالي لذبح أضاحيهم، كما وجه بضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق احكاما للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.

وشدد نورالدين، بوقف الاجازات وبدل والراحات لجميع الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم على مستوى المحافظة ،و انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى شكاوى المواطنين والجزارين ومواجهة المشكلات والعمل على حلها سريعا،و تزويد المجازر بالأطباء البيطريين إضافة للعاملين بها والمشاركة في أعمال الذبح أثناء العيد ،واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المجازر، تكليف الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على الثلاجات وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددا على تكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق بين قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر بالمديرية ومديرية الأمن ومباحث التموين بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الأطباء بالتفتيش على أماكن تقديم الوجبات الغذائية في كافة أنحاء المحافظة، وضرورة التركيز على المستشفيات الحكومية وخاصة المطابخ وأماكن تخزين اللحوم، ومطابقة الثلاجات للاشتراطات الصحية، والرقابة على جميع الفنادق لضمان تقديم لحوم امنه وسليمه للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، كما تهيب المحافظة بجموع المواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.

