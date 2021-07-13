تركيا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات بسلالة دلتا من كورونا ارتفع في تركيا إلى حوالي 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.

وأكد أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المئة في العطلة الأسبوعية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.

وكانت تركيا رفعت معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في أول يوليو الجاري بعد أن تراجعت الإصابات اليومية بشدة من الذروة التي تجاوزت فيها 60 ألف حالة في أبريل الماضي إلى حوالي 5000 إصابة لكن «قوجة» قال إن الأرقام الجديدة تشير إلى اتجاه صعودي.

وأوضح «قوجة» للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم» مشيرا إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرق تركيا.

ودعا الناس إلى الإقبال على التطعيم وقال إن حوالي 61 في المئة من البالغين تلقوا جرعة أولى على الأقل من اللقاح، وحدد هدفا بالوصول إلى مستوى 70 في المئة بحلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

وكانت تركيا أعلنت رصد 5.5 مليون إصابة بـ«كوفيد-19«وحوالي 50 ألف وفاة.



وزادت وتيرة برنامج التطعيم إلى مليون جرعة تقريبا كل يوم في الأسابيع الأخيرة وحصل حوالي 38 مليون فرد على جرعة أولى على الأقل من بين السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة.