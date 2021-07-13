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سفراء الاتحاد الأوروبي يقاطعون احتفال السفارة الأمريكية: لا نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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سفراء الاتحاد الأوروبي يقاطعون احتفال السفارة الأمريكية: لا نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل سفراء الاتحاد الأوروبي يقاطعون احتفال السفارة الأمريكية: لا نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية صباح يوم الثلاثاء، أنّ عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، قاطعوا مراسم في السفارة الأمريكية بالقدس بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ من بين السفراء الذين تمت دعوتهم واختاروا عدم الحضور، سفراء ألمانيا وفرنسا، موضحين السبب: «لا تعترف أوروبا بالقدس عاصمة لإسرائيل».

وأشارت، إلى أنّ قرار السفراء بالتغيب محرج بشكل خاص للولايات المتحدة في ضوء حقيقة أن إدارة بايدن فتحت صفحة جديدة وإيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات متوترة في ظل إدارة .

واعترف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل أثناء توليه الإدارة الأمريكية، وفي مايو من عام 2018 نقلت السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في خطابه المرتقب بحضور إبنة ترامب وزوجها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ومسيحية ويهودية مقدسة.

المصرى اليوم

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