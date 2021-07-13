«صحة غزة»: حالة وفاة و82 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة غزة صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 747 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(82) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، تعافي 92 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ: اجمالي تراكمي للمصابين 115338 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 1458 حالة.

اجمالي المتعافين 112804 حالة، اجمالي الوفيات 1076 حالة وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 37 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 23 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 91427 شخص.