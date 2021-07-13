«البيطريين»: توقيع بروتوكول تعاون لتوريد أجهزة الكشف المبكر عن السرطان

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن توقيع الدكتور خالد سليم، النقيب العام، بروتوكول تعاون مع شركة اكسوسيلك، وكيل الشركة الأمريكية بايوميريكا، في مصر والشرق الأوسط، بحضور الدكتور محمود ريحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لتوريد كواشف خاصة بالكشف المبكر على ٣ من أهم وأخطر الأمراض، وهي سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن البروتوكول هو أول برتوكول توقعه الشركة مع أي من النقابات، أو الجهات الرسمية الأخرى، حيث يهدف البروتوكول لعمل فحص جماعي مبكر ضد تلك الأمراض.

وقال «سليم»، في تصريحات صحفية، أن البروتوكول يأتي بالتوازي مع جهود الدولة التي اهتمت منذ سنوات بحملات الكشف المبكر، والتقصي المجتمعي للأمراض، ويأتي على رأس تلك الجهود حملة ١٠٠ مليون صحة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وأنه اتساقاً مع هذا النهج وحرصاً من النقابة العامة على صحة أبناء المهنة حيث أن الكشف المبكر لتلك الامراض يساهم في فعالية التدخل العلاجي، وارتفاع نسب الشفاء بتكلفة اقل.

وأضاف بيان النقابة، أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق البروتوكول اعتبارا من 1 أغسطس حيث سيتم بالتعاون مع النقابات الفرعية، ليتم الاعلان بكل نقابة فرعية، والحجز لديها ثم توريد الكواشف الاختبارية، والتي يسهل استخدامها من خلال الزميل الذي يرغب في الاطمئنان على صحته في منزله دون حاجة لأجهزة معقدة أو تجهيزات معملية.

وأوضح الدكتور محمود ريحان، رئيس الشركة، أن النقابة برئاسة الدكتور خالد سليم تفاوضت بشكل جاد طوال شهرين حتى وصلنا لنسب متميزة في تخفيض الأسعار، وبشكل حصري لنقابة الاطباء البيطريين فقط، حيث وصلت نسب التخفيض إلى ٦٧٪؜ لاختبار سرطان البروستاتا، و٤٠٪؜ لاختبار سرطان القولون، وكاشفة سرطان الثدي، والتي يمكن اعادة استخدامها عدة مرات، ولأكثر من مستخدمة داخل الأسرة ولمدة عام كامل.

وفي سياق متصل، وافقت الشركة على رعاية ملتقى النقابات الفرعية الثاني الذي تنظمه النقابة العامة للاجتماع مع رؤساء النقابات الفرعية يوم السبت الموافق ١٠ يوليو، وسيتم عمل عرض تقديمي من الشركة على رؤساء النقابات لشرح البروتوكول وكيفية تنفيذه بكل المحافظات.

وابدت الشركة عدم ممانعة وتأجيل الموافقة النهائية والتوقيع على مقترح د محمد عفيفي سيف للمساهمة في تكاليف علاج الحالات التي تثبت ايجابية الفحص لها من الاطباء البيطريين وأسرهم بنسبة تصل إلى ٢٥٪؜، وسيتم ذلك عقب دراسة الشركة للمقترح، وبعد مباحثاتها مع شركات الادوية المختلفة.