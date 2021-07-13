«مياه المنوفية» تطلق حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى

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أصدر الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالمنوفية، تعليماته لفريق إدارة التوعية للبدء في تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة متخذة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المواطنين، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحى.

وأضاف نجيب، يقوم فريق التوعية بالمرور ميدانياً على محلات الجزارة والمواطنين في الأسواق بمراكز المحافظة، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحى بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن حملات التوعية التي يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات حفاظاً على مشاريع الصرف الصحى التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات وكذلك توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحى، مما يعرض العديد من المناطق للطفح ويتسبب في معاناة للمواطنين.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على كل نقطـة مياه، وعدم إلقاء المخلفات في الصرف الصحى، واستخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية للحفاظ على شبكات الصرف الصحى من الانسداد، وتجنب قطع المياه لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور والتى يتم الإبلاغ عنها مجاناً من خلال الخط الساخن 125.