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محافظ القاهرة يطالب الأئمة بتشديد الإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى

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محافظ القاهرة يطالب الأئمة بتشديد الإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى محافظ القاهرة يطالب الأئمة بتشديد الإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى

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شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، مديرية الأوقاف بالتأكيد على الأئمة بعدم أصحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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