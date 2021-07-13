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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلجيكية ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلجيكية ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلجيكية ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية

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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، خلال زيارته لبروكسل، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكية، صوفي ويلمز، لدفع مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الوزير شكري أشاد باهتمام الشركات البلجيكية بالمشاركة في خطط التنمية المصرية، خاصةً في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة؛ كما تم تناول أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الآثار، بالإضافة إلى العمل على استعادة حركة السياحة القادمة من بلجيكا، في ظل التدابير الصارمة المُطبقة لمكافحة انتشار في المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية عرض الجهود الوطنية المستمرة على كثير من الجبهات للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونجاح في مكافحة الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن استضافة مصر لنحو ٦ ملايين مهاجر ولاجيء.

كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مثل تطورات القضية الفلسطينية وملف سد النهضة.

المصرى اليوم

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