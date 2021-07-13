نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف اللبيني بقرية الحرانية (صور)

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نفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطهير بمصرف اللبيني بقرية الحرامية بأبو النمرس لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصرف.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من أهالي قرية الحرانية للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القرية.

واختتم جولته الميدانية بتفقد محطة رفع مصرف اللبيني لخدمة الأراضي الزراعية تقدر بحوالي ١٥ ألف فدان بقرى الحرانية وشبرامنت وعش العرب وأبوصير وسقارة

موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها في الموعد المحدد.