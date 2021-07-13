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التجديد ليوسف إسماعيل لرئاسة الدورة الـ 14 لـ«القومي للمسرح»

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التجديد ليوسف إسماعيل لرئاسة الدورة الـ 14 لـ«القومي للمسرح» التجديد ليوسف إسماعيل لرئاسة الدورة الـ 14 لـ«القومي للمسرح»

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أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بالتجديد للفنان يوسف إسماعيل لرئاسة المهرجان القومى للمسرح المصرى، في دورته الرابعة عشرة لعام 2021، وذلك بعد رئاسته للدورة الـ13 التي حملت عنوان دورة الآباء «150 سنة مسرح».

الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفنى في بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة في السينما، المسرح والتليفزيون وشارك في العديد من العروض المسرحية التي أنتجها مسرح الدولة، كما تولى إدارة فرقة المسرح القومى في الفترة من 2015 وحتى 2019، وكان آخر أعماله مسرحية «المتفائل» على المسرح القومي التي حققت نجاحا كبيرا واستمر عرضها لعدة مواسم.

وخلال الأيام القليلة القادمة سيعلن رئيس المهرجان عن أسماء اللجنة العليا للدورة المقبلة، وتحديد موعد أول اجتماع لهم وكافة تفاصيل الدورة الـ 14.

المصرى اليوم

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