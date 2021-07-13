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بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا"

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بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا" بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا"
تشكل الإصابات به 90% من الحالات

بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  ..

احتفلت إسرائيل قبل أربعة أسابيع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، لكن ظهور المتحور دلتا الأكثر نشرًا للعدوى وارتفاع الإصابات، اضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، لإعادة فرض بعض القيود لمكافحة الجائحة وإعادة النظر في إستراتيجية التعامل معها.

وفي إطار ما يصفه "بينيت" بأنه سياسة "الكبح الناعم" تريد أن يتعلم الإسرائيليون كيفية التعايش مع الفيروس، وهو ما يشمل تطبيق أقل قيود ممكنة وتجنب إغلاق عام رابع قد يلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد، وفقاً لـ"رويترز".

وتشمل القيود التي أعيد تطبيقها وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن المغلقة، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى إسرائيل.

والمؤشر الرئيسي الذي يوجه الإستراتيجية الجديدة، هو عدد الإصابات الشديدة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، الذي يبلغ 45 في الوقت الراهن.

ويستلزم التطبيق مراقبة الإصابات والحث على التطعيم والفحص السريع وحملات التوعية بأهمية الكمامات.

ويبلغ متوسط الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" حوالي 450 حالة، وتشكل السلالة دلتا الآن نحو 90 في المئة من الإصابات.

وتدرس السلطات أيضًا السماح بتطعيم الأطفال أقل من 12 عامًا على أساس كل حالة على حدة إذا كانوا يعانون من أي متاعب صحية تزيد خطورة المضاعفات في حال إصابتهم بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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