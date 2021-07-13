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"محافظ الزلفي" يشارك بلقاء "التخطيط وتحديد الأولويات" للإلمام بمعايير التقييم والتحليل

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"محافظ الزلفي" يشارك بلقاء "التخطيط وتحديد الأولويات" للإلمام بمعايير التقييم والتحليل "محافظ الزلفي" يشارك بلقاء "التخطيط وتحديد الأولويات" للإلمام بمعايير التقييم والتحليل
نظّمه افتراضيًّا برنامج المدينة الصحية ولجنة التنمية الاجتماعية

شارك محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسية لمدينة الزلفي الصحية في لقاء "التخطيط وتحديد الأولويات" الذي نظّمه برنامج المدينة الصحية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمشاركة مديري ورؤساء القطاعات الحكومية أعضاء البرنامج.

وتناول كل من الدكتور أحمد بن عبدالله الزنيدي والأخصائية تنوير مصطفى محمد حميد -خلال اللقاء- آليات وأساليب تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات وجمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير.

وقال منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده: إن هدف اللقاء الأبرز هو تعرف أعضاء البرنامج على مختلف الجوانب الفنية لعمليات التقييم والتحليل؛ تحقيقًا لأهم معايير منظمة الصحة العالمية في تدريب ممثلي القطاعات وأعضاء اللجان والمنسقين على تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات وتحليل البيانات؛ مما يساعد على تحقيق أهداف برنامج المدينة الصحية وضمان استمراريته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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