تركيب 32 عمود إنارة لرفع كفاءة الكهرباء بالطود جنوبي الأقصر

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تابع محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، موضحا انه تم تركيب 32 عامود بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع ابو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

كما تفقد كرزوق، الاعمال النهائية لاستكمال تطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري مدخل مدينة الطود وإظهارها بالمظهر اللائق أمام زائريها وحفاظا على المظهر العام والارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.