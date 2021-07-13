محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الاجراءات الاحترازي، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة «القسم الأدبي»، لأداء الطلاب امتحان اللغة الفرنسية، اليوم الثلاثاء ،كما تفقد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، محيط اللجان.

ويؤدي 6 ألف و350طالب وطالبة الامتحانات بكفر الشيخ في 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية، امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة الفرنسية، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسط تواجد أمني خارج اللجان، وتواجد سيارة إسعاف ،كما تم توزيع الكمامات، وكاشف حراري، وتم فحص أجهزة التابلت.