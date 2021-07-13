تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا«، حتى صباح يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 57 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 188 مليوناً وما يقارب من 115 ألف اصابة، تعافى منهم 172 مليون وما يزيد عن 47 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 391 ألف و957 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،445 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (891 وفاة)، والبرازيل (765 وفاة)، وروسيا (710 وفيات)، والهند (546 وفاة)، وكولومبيا (509 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اندونيسيا (40،427 إصابة)، وبريطانيا (34,471 إصابة)، والهند (30,827 إصابة)، وروسيا (25,140 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط إيران (20,829 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية باعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (623،029 وفاة)، والبرازيل (534,311 وفاة)، والهند (409,338 وفاة)، والمكسيك (235,058 وفاة)، والبيرو (194,488 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،766,404 إصابات)، والهند (30,907,282 إصابة)، والبرازيل (19,106,971 إصابة)، وروسيا (5,833,175 إصابة)، وفرنسا (5,813,899 إصابة).