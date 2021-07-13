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أبو الغيط يُعزي العراق في حريق مستشفى الحسين

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أبو الغيط يُعزي العراق في حريق مستشفى الحسين أبو الغيط يُعزي العراق في حريق مستشفى الحسين

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أعرب أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعبا في فاجعة الحريق المروع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار، والذي وقع في وقت متأخر مساء أمس، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبوالغيط تأكيده وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها العراقية من أجل احتواء آثار هذه الكارثة.

وأعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لعزل كورونا، إلى 70 قتيلا.

وأقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا.

المصرى اليوم

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