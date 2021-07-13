 «الله يعطيك» أغنية جديدة لنجما الهيب هوب فلوكة والسينابتيك

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أطلق السينابتيك وفلوكة، نجما الهيب هوب، الأغنية الثانية ضمن سلسلة التعاون بينهما تحت عنوان «الله يعطيك»، بعد نجاح أغنيتهما الأولى «نفسي» التي تم إنتاجها برعاية شركة مرسم.

وتجمع الأغنية الجديدة مغنية الراب المصرية المقيمة في نيويورك، فلوكة، والفنان الفلسطيني الأردني الشهير بلقب السينابتيك، كما حرص الثنائي مجدداً خلال هذا التعاون على مناقشة بعض أهم القضايا في العالم العربي.

الأغنية الجديدة تتحدّث عن الشعور بالوحدة، وتم تصوير الكليب الخاص بها في القاهرة، والتي يظهر خلاله كيف تعامل السينابتيك مع هذا الشعور خلال حفلاته في مدن مختلفة أمام المئات وأحياناً الآلاف من الجماهير، حيث بدا وحيداً في كل لحظة أثناء الحفلات وحتى بينها. تماماً كسائق التاكسي الذي يعاني الوحدة رغم قضاء وقته محاطاً بالمسافرين، ويظهر خلال الفيديو كليب لقطات من الحفل الأصلي للمغني السينابتيك مع ظهور خاص للفنانة فلوكة، ليؤكّد أنّ العوامل التي تجمع بين مختلف الناس أكثر وأعمق بكثير من التفاصيل الضئيلة التي تفرّق بينهم، وتعليقاً على الموضوع.

وأكّد الثنائي في تصريح مشترك بأن الأغنية: «تتطرق لمختلف التناقضات في مجتمعاتنا مثل موضوع الهوية والفخر بالانتماء للعالم العربي.و يركز على واقعنا الحالي الذي نفتقد فيه إلى حرية التصرف على طبيعتنا بسبب التفاوت بين الفئات الاجتماعية».

وتستكمل أغنية «الله يعطيك» نجاح الأغنية الأولى «نفسي» التي تم إطلاقها من قبل الثنائي في وقت سابق من الصيف الحالي، وتعكس الأغنيتان التناغم بين الكلمات العربية والإنجليزية، ويركز العملان على موسيقى الهيب هوب الكلاسيكية ضمن لمسة إبداعية تجمع الماضي والحاضر بكل تناغم.

وسيُتوّج تعاون فلوكة والسينابتيك بحفل موسيقي مشترك في مقهى الجاز بلندن في أواخر أكتوبر برعاية مرسم وشباك.