أحمد داود لاعب كرة قدم في فيلم «هيصة»

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يستعد الفنان أحمد داود لتصوير فيلمه الجديد «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، ويعتبر الفيلم اختلافًا عن نوعية الأفلام الذي قدمها داود مسبقًا، فبعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.

وقرر أحمد داود خوض تحد جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

وشارك داود مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشال ميديا تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي اليورو بين إيطاليا وإنجلترا، مستخدمًا كلمات إيطالية لتشجيع المنتخب.