كريم عبد العزيز يكتفي بمليون جنيه و188 ألف جنيه .. البعض لا يذهب للمأذون مرتين يتراجع

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تراجعت إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في سادس ايام عرضه ولم يحقق سوي مليون و188 ألف جنيه الاثنين، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وكان كريم عبدالعزيز قد أحتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بأحد السينمات الضخمة بمنطقة المعادي وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دور العرض السينمائية نتيجة إنتشار فيروس كورونا.

وكان الفيلم قد حقق بأحد ايام عرضه السابقة 2 مليون و40 ألف جنيه لكن جاءت امتحانات الثانويه العامه لتتسبب في تراجع إيراداته.