ضبط ربة منزل وزوجها ونجليهما لقتلهم «ابن الجيران» لخلاف مالي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل وزوجها ونجليها بتهمة قتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين وجود خلافات مالية وجيرة بين والدة الطفل المجنى علية والمدعوة «س ع» 45 سنة ربة منزل حيث قامت الأخيرة باستدراج الطفل المجنى علية ويدعى «ع ر» 6 سنوات لمنزلها وقامت بذبحه بواسطة سلاح أبيض ثم قامت بمساعدة زوجها ويدعى «ح ع» 47 سنة ونجليها «م» 22 سنة، و«ع» 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنزلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وارشدوا عن مكان الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة ونقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.