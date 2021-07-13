أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية الشرطة إحتفالاً بمناسبة تخريج الدورات التدريبية أرقام (321 و322 و323) من الكوادر الأمنية الأفريقية والتى أقامها مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كإحدى صور الجريمة المنظمة وتحقيق الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة شارك في تلك الدورات 132 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية.

حضر الحفل اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط مركز بحوث الشرطة، حيث نقل لهم اللواء دكتور مساعد الوزير رئيس الأكاديمية خلال كلمته تحيات محمود توفيق- وزير الداخلية وإهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مُطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بإسلوب علمى يُسهم في تحقيق أمن وإستقرار الشعوب الإفريقية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة إلى جانب توطيد التعاون الأفريقى في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب، وينشر السلم والإستقرار .

تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمنى إرتكز على ثلاثة محاور رئيسية منها المحور الأول حيث المحور العلمى النظرى والذى يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين في ذات تخصص كل دورة .

كما تضمن المحور الثانى، المحور العلمى التدريبى التطبيقى والذى يتم خلاله إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية الأفريقية للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية التي تحاكى الواقع المعاصر .

كما تضمن المحور الثـالـث، المحور الثقافى والسياحى والذى تتاح من خلاله الفرصة للدارسين لزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور.

يأتي ذلك إتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق .