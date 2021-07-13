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قالت الدكتورة شيماء الكومي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشئون الشباب ان الدعم الذي حصلت عليه المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم غير مسبوق، دعم يدفعها إلى مزيد من العمل والممارسة والمساندة لكل قضايا بلادها لتكون على قدر ثقة الرئيس، ثقة حظيت بها وينبغي ان تكون أهلاً لها، مشيرة إلى وجود وزيرات في الحكومة ونائبات في البرلمان وقاضيات في السلك القضائي وغير ذلك الكثير من المناصب بما يعكس حجم المكانة الرفيعة التي وصلت لها المرأة في عهد السيسي داعم المرأة ونصير لها.

مشددة على ان لا نبالغ اذا ما قلنا ان المرأة المصرية تعيش الان عصرها الذهبي في عهد السيسي، ولعل تصدرها ارفع المناصب السياسية والتنفيذية خير دليل على ذلك .

وأضافت الكومي على انها قامت بتأسيس العديد من المبادرات وفي مقدمتها مبادرة «بنت بلادي» والتي تستهدف دعم ومساندة المرأه الريفية والعمل على تمكينها سياسياً واقتصادياً بما يساعدنا على تأهيلهن وخلق من بينهم كوادر نسائية ريفية متميزة تصلح ان تكون قائدة في مجتمعها المحيط وتستطيع ان تتبني التحديات والمصاعب التي تواجه اقرانها وتدافع عنهن بوعي وفهم واخلاص، مشددة على ان المبادرة تستهدف ايضاً رفع المستوي المعيشي للنساء المعيلات وتشجيعهن على العمل بأفكار خلاقة ومشروعات تنموية وانتاجية توفر لهن سبل العيش الكريم موضحة ان هذه الفئة من نساء مصر تستحق بجدارة ان يطلق عليهم «عظيمات مصر» كونها رغم شظف العيش وصعوبة الحياة وتحدياتها تجدها تعمل وتكد وتكافح وتتمسك بالقيم الرفيعة والرضا والقناعة بما يجعلنا امام نموذج مشرف للمرأة نموذج يستحق التكريم والدعم والمساندة فما يبذلنه من عمل وعرق وكفاح من أجل بناء اسرتها ودعم مجتمعها تستحق معه وعن جدارة لقب «عظيمات مصر» .