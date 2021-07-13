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إلغاء الإجازات بمجازر القاهرة ورفع درجة الاستعداد وتشديد الرقابة طوال عيد الأضحى

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إلغاء الإجازات بمجازر القاهرة ورفع درجة الاستعداد وتشديد الرقابة طوال عيد الأضحى إلغاء الإجازات بمجازر القاهرة ورفع درجة الاستعداد وتشديد الرقابة طوال عيد الأضحى

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اكد اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل على مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة .

و شدد على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، وتكثيف رش وتطهير جميع المنشآت التابعة للمديرية من مجازر لحوم ودواجن وإدارات بيطرية للوقاية من يوميًا بعد ساعات العمل .

كما شدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

وأشار انه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين .

كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد ومتابعة شوادر الاضاحى الحية خاصة في أطراف العاصمة في المرج والكشف على الأضاحي.

المصرى اليوم

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