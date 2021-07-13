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نفى الدكتور حسام عبدالغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الشائعة التي تم تداولها حول لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، والتي تفيد بأنه تجريبي.

قال «عبدالغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إنه إذا قارنا بين معدل الإصابات بفيروس كورونا في الدول التي قامت بتلقيح ما يقرب من 50% من مواطنيها مثل بريطانيا، في الموجة الأولى والثالثة سنجد أنها متقاربة على الرغم من وجود اللقاح.

أضاف: «ولكن سنجد أن معدلات الوفيات أعداد الوفيات والمرضى المحتاجين لدخول المستشفيات بنسبة تزيد عن 96%، لافتًا إلى أن أغلب الإصابات الموجودة هي في الفئات العمرية التي لم يتم تطعيمها».

أوضح: «الأمر نفسه ينطبق على كل الدول التي استطاعت تطعيم أكثر من 40% من مواطنيها، وهو مثال حقيقي على أهمية اللقاح، وهو هدف الحكومة المصرية في الفترة الحالية».

تابع: «لذلك نعمل على تنويع مصادر اللقاحات، حيث تم التعاقد على عدد من اللقاحات مثل لقاح فايزر، ولقاحات من روسيا مثل لقاح سبوتنيك v، بالإضافة على اللقاح الصيني بنوعيه سينوفارم وسينوفاك، واللقاح الإنجليزي أسترازينيكا»، فضلًا عن التصنيع المحلي الذي يشهد دعم شديد من الدولة.

أكد رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أنه ليس هناك أي لقاح في مصر غير حاصل على الموافقة بالاستخدام الطارئ سواء من منظمة الصحة العالمية أو من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، أو الـ «ama» الأوروبية أو هيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه يتم تحليل جرعات اللقاح التي تأتي إلى مصر قبل استخدامها للتأكد من مأمونيتها.