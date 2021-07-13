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ضبط استراحة حوّلها مخالفون إلى مكان بيع الدواجن الحية شمال الطائف

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بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والتعليمات وجرى إغلاقها

ضبط استراحة حوّلها مخالفون إلى مكان بيع الدواجن الحية شمال الطائف

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" استراحة سكنية شعبية تمّ تحويلها إلى مزرعة مخالفة لتربية الدواجن وبيعها في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والتعليمات، فيما جرى على الفور إغلاقها.

وأكّدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة في بيانٍ ورد "سبق"، أن الفريق الميداني هو مَن تولى عملية رصد ومتابعة الاستراحة المخالفة، حيث تم الكشف عن مسلخ مجهّز لذبح الدواجن بداخلها، إضافة إلى أعداد كبيرة من الدواجن الحية، وبيض مجهّز للبيع، وأعلاف للدواجن، علاوة على عمالة مخالفة تقوم بمزاولة العمل داخل الاستراحة الشعبية.

وجاء في بيانها أنه تمّت مصادرة المضبوطات، وإحالة العمالة إلى الجهات المختصة، مؤكدةً أن الجولات الرقابية المكثّفة على المرافق التجارية والغذائية تهدف إلى تعزيز الامتثال لاشتراطات سلامة الغذاء والمعروضات، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.

يُشار إلى أن الأمانة كانت قد أغلقت عدة استراحات مُشابهة حوّلها عمالة مخالفون إلى تربية الدواجن وبيعها في مواقع مختلفة، كانت "سبق" قد تابعتها في حينه.

ضبط استراحة حوّلها مخالفون إلى مكان بيع الدواجن الحية شمال الطائف

ضبط استراحة حوّلها مخالفون إلى مكان بيع الدواجن الحية شمال الطائف

ضبط استراحة حوّلها مخالفون إلى مكان بيع الدواجن الحية شمال الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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