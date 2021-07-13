يويفا يعلن التشكيل المثالي لـ«يورو 2020».. تشهد غياب كرستيانو رونالدو

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، التشكيل المثالي في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي انتهت يوم الأحد الماضي بتتويج إيطاليا باللقب.

وانتصرت إيطاليا بفضل ركلات الترجيح على منتخب إنجلترا بنتيجة (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وضمت التشكيلة خمسة لاعبين من إيطاليا بعد الأداء المميز الذي قدمه الأتزوري.

وجاءت إنجلترا في المركز الثاني من حيث عدد اللاعبين بثلاثة فيما ضمت القائمة لاعباً من بلجيكا وآخر من الدنمارك مع الإسباني بيدري.

وكان من اللافت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البطولة بالتساوي مع التشيكي باتريك تشيك، وكيليني العنصر المهم في تتويج إيطاليا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ «يويفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التشكيل المثالي وضمت كل من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: سبينازولا، ماغواير، بونوتشي، وولكر

خط الوسط: بيدري، جورجينيو، هويبيرغ

خط الهجوم: ستيرلينغ، لوكاكو، كييزا