محافظ قنا يطمئن على الحالة الصحية لطفلتين خضعتا لعملية قلب مفتوح بقوص

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اطمأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على حالة الطفلتين فاطمة عاطف، وتسبيح شعبان ابنتي قرية حجازة بمدينة قوص، وذلك بعد خضوعهما لعمليات جراحية متقدمة، رافقه خلال زيارته للطفلتين كل من الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

محافظ قنا يطمئن على حالة شقيقتين أجريت قلب مفتوح

اطمئن الداودي على حالة الطفلتين من أسرتيهما واللتين أكدتا على استقرار حال الطفلتين الصحية وتماثلهما للشفاء، حيث تبلغ الطفلة فاطمة من العمر سنة وثلاثة أشهر والطفلة تسبيح ١٠ أشهر فقط .

محافظ قنا يطمئن على حالة شقيقتين أجريت قلب مفتوح

قال محافظ قنا أنه تم إجراء عملية قلب مفتوح للطفلتين من خلال منظومة التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة مسئولي وزارة الصحة والقائمين على منظومة التأمين الصحي لتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالطفلتين موجها وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة الطفلتين حتى استكمال البرنامج العلاجي لهما وتوفير كافة التسهيلات لأسرهما .

محافظ قنا يطمئن على حالة شقيقتين أجريت قلب مفتوح

ومن جانبها أعربت أسرة الطفلتين عن خالص سعادتها لزيارة محافظ قنا لهما نظرا لتأثيرها النفسي على محيط الأسرة في رفع معنوياتها، مقدمين شكرهم على الدعم اللامحدود لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة طوال فترة علاج الطفلتين .