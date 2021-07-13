محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة بقوص

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مشروع استكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية حجازة بمركز قوص .

محافظ قنا يتابع تبطين الترع بقنا

محافظ قنا يتابع تبطين الترع بقنا

أوضح محافظ قنا أن المشروع يشمل تبطين جوانب ومجرى ترعة الهلال بهدف الحفاظ على نظافتها وحمايتها من الانهيارات، مما يساهم ذلك في زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث أي تسريبات للمياه الموجودة داخل المجري المائي، الأمر الذي يساعد على استغلال تلك الكميات على النحو المرجو سواء في أغراض الزراعة أو الشرب.

محافظ قنا يتابع تبطين الترع بقنا

وأضاف الداودي أن أعمال تبطين ترعة الهلال بمدخل حجازة يأتي ضمن خطة تستهدف تبطين وتدبيش ٧٥ كم بمركز قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣٠٤ مليون، موصيا الشركات المنفذة بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية المقررة ،وموجها التنفيذيين بعمل حواجز خرسانية نيوجيرسي من ناحية الترعة لمنع وقوع حوادث أثناء حركة السيارات وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والبدء في التشجير لإضفاء المظهر الجمالي على المدخل .