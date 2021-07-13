أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952 -
«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956 -
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
عمر عصر يتأهل لدور الـ32 بمنافسات تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على أسباب عدم مشاركة معلول فى التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للمغرب

Print
تعرف على أسباب عدم مشاركة معلول فى التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للمغرب تعرف على أسباب عدم مشاركة معلول فى التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للمغرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن «معلول» اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4ــ1.

وتستعد بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لمغادرة القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس»، بمدينة كازابلانكا في المغرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956