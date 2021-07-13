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كشف ملابسات مقتل «مزارع الرحمانية».. «سائق» وراء ارتكاب الجريمة

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كشف ملابسات مقتل «مزارع الرحمانية».. «سائق» وراء ارتكاب الجريمة كشف ملابسات مقتل «مزارع الرحمانية».. «سائق» وراء ارتكاب الجريمة

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات العثور على جثة شخص داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنه بدائرة مركز شرطة الرحمانية في البحيرة.

بالانتقال والفحص تبين تواجد جثة «مزارع»، وبها إصابة بالرأس ووجود متعلقاته عدا هاتفه المحمول، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «سائق»، مقيم بذات القرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، كما أضاف بتعديه على المجنى عليه بعصا فأحدث إصابته المشار إليها، واستولى على هاتفه المحمول، وتم بإرشاده ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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