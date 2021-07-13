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«الداخلية» تكشف كواليس مقتل «صياد الدقهلية».. وضبط مرتكبي الواقعة

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«الداخلية» تكشف كواليس مقتل «صياد الدقهلية».. وضبط مرتكبي الواقعة «الداخلية» تكشف كواليس مقتل «صياد الدقهلية».. وضبط مرتكبي الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة مقتل صياد في الدقهلية إثر إطلاق النيران عليه، وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة «الداخلية» لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها «صياد»، مقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بجرح بالرقبة- إدعاء رش خرطوش- واتهام شقيقه لـ3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز، حيث قام أحد المتهمين بالتعدى على شقيقه- المجنى عليه- بفرد محلي فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبحسب البيان فإن شقيق المجني عليه أوضح أن المتهم مدين لأخيه بمبلغ مالي، وقيام المتهمان الآخران بتحريضه على ارتكاب الواقعة ومرافقته وقت ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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