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تحرير 57 محضراً لصيدليات مخالفة في المنيا

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تحرير 57 محضراً لصيدليات مخالفة في المنيا تحرير 57 محضراً لصيدليات مخالفة في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان ادارة التفتيش الصيدلي قامت بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصيدلية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى ان فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على 427 صيدلية عامة، وخاصة، ومخازن للأدوية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 57 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين، (عدم وجود مدير، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، ووجود ادوية مجهولة المصدر، وادوية منتهية الصلاحية)، حيث تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أضافت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، انه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، حيث تم المرور على 133 منشأة طبية، وتم تحرير 16 محضر للمنشآت المخالفة، واشارت انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 15 صيدلية، واصدار قرارات إلغاء ترخيص لـ 3 صيدليات مخالفة.

المصرى اليوم

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