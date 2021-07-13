تحرير 57 محضراً لصيدليات مخالفة في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان ادارة التفتيش الصيدلي قامت بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصيدلية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى ان فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على 427 صيدلية عامة، وخاصة، ومخازن للأدوية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 57 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين، (عدم وجود مدير، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، ووجود ادوية مجهولة المصدر، وادوية منتهية الصلاحية)، حيث تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها، أضافت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، انه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، حيث تم المرور على 133 منشأة طبية، وتم تحرير 16 محضر للمنشآت المخالفة، واشارت انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 15 صيدلية، واصدار قرارات إلغاء ترخيص لـ 3 صيدليات مخالفة.