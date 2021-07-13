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برلماني بلجيكي يتقدم بطلب حول «تسلل الإخوان» داخل أجهزة بلاده

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برلماني بلجيكي يتقدم بطلب حول «تسلل الإخوان» داخل أجهزة بلاده برلماني بلجيكي يتقدم بطلب حول «تسلل الإخوان» داخل أجهزة بلاده

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أعرب البرلماني البلجيكي دينس دوكارم، عن رغبته بفتح نقاش برلماني فيدرالي حول تواجد تنظيم الاخوان المسلمين في البلاد.


وأشار دو كارم، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي الفرانكوفوني، في تصريحات، الثلاثاء، إلى أنه «بعث برسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة مجلس النواب للشروع بإجراء نقاش معمق حول القدرة الفعلية لهذا التنظيم على التسلل داخل أجهزة الدولة». وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية.

ويأتي هذا الطلب ليزيد من حدة الجدل الدائر حالياً بين مختلف الأحزاب السياسية حول علاقة مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، مستقيلة حالياً، بهذا التنظيم.

وكان تعيين احسان حواش (مسلمة) بمنصب مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء قد أثار حالة انقسام ولغط بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومي واشعل جدلاً حاداً حول مفهوم حيادية الدولة.

في الفترة ذاتها، تم تسريب معلومات عن وجود تقرير بحوزة إدارة الاستخبارات في البلاد يتحدث عن علاقة محتملة بين السيدة حواش وجماعة الاخوان المسلمين، الناشطة في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويؤكد التقرير أن حواش التقت بأشخاص ينتمون إلى تنظيم الاخوان المسلمين، بينما “لا أدلة على انتمائها شخصياً إلى هذه الجماعة، لكن هناك شكوك”، حسب مصادر حكومية.

ودفعت هذه المعلومات بالإضافة إلى حالة اللغط، خاصة بشأن ارتداءها الحجاب، حواش إلى الاستقالة من منصبها بعد أقل من شهر على تعيينها، حيث رأت أنه ” من غير الممكن القيام بمهامي بالشكل الأمثل وسط هذه الأجواء”، حسب الرسالة التي بعثت بها إلى وزيرة شؤون التكافؤ في الفيدرالية.

المصرى اليوم

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