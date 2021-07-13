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تنفيذ حكم القتل حداً في سعودي قتل زوجته خنقاً بالقريات

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تنفيذ حكم القتل حداً في سعودي قتل زوجته خنقاً بالقريات تنفيذ حكم القتل حداً في سعودي قتل زوجته خنقاً بالقريات
بعد ان صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه

تنفيذ حكم القتل حداً في سعودي قتل زوجته خنقاً بالقريات

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة الجوف.

وقال البيان: قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

وأضاف: أقدم خالد بن علي بن جروح الأشجعي ـسعودي الجنسيةـ على قتل زوجته عهود بنت راضي بن جربوع العنزي ـسعودية الجنسيةـ، وذلك بخنقها مما أدى إلى وفاتها.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً؛ لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتابع: تمّ تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني خالد بن علي بن جروح الأشجعي، اليوم الثلاثاء، 3 / 12 / 1442 هـ، بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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