ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر بمحل في المعادي

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المستوردة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسؤول عن منفذ لبيع اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

وأفادت التحريات بأن المتهم ضبط لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.