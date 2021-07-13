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العثور على جثة طفل مشنوقًا في الوادي الجديد

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العثور على جثة طفل مشنوقًا في الوادي الجديد العثور على جثة طفل مشنوقًا في الوادي الجديد

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تواصل الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، كشف الغموض حول العثور على جثة لطفل يدعى «ع. ي. و» 12سنة تم العثور عليه مشنوقا أعلى سطح المنزل بحى البساتين بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت بلاغا اليوم الثلاثاء، يفيد العثور على جثة طفل مشنوقا أعلى سطح منزله بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وفاة الطفل، وتم إيداع جثة المتوفي مشرحة مستشفي الخارجة العام واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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